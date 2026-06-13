RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
sabato, Giugno 13, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Ivano de Capitani presenta il suo libro “Un nuovo battiato”

Mercoledì 24 Giugno alle 20.45, presso il Parco degli Alpini di Dolzago, si terrà la presentazione del libro Un nuovo Battito, l’intensa testimonianza di Ivano De Capitani, protagonista di una vicenda umana e medica straordinaria.

Nel volume, l’autore racconta il difficile percorso affrontato a partire dalle prime avvisaglie della malattia cardiaca che ha progressivamente compromesso la sua salute, fino ai momenti più complessi segnati dai ricoveri, dalle cure e dall’attesa di una soluzione capace di restituirgli una speranza concreta.

Pagina dopo pagina, De Capitani accompagna il lettore dentro un’esperienza fatta di timori, sacrifici e determinazione, culminata in un evento eccezionale: un doppio trapianto di cuore che gli ha permesso di continuare a vivere e di guardare al futuro con rinnovata fiducia.

Un nuovo battito non è soltanto il racconto di una sfida personale contro la malattia. È una testimonianza di coraggio, resilienza e gratitudine verso tutte le persone che hanno condiviso questo percorso: familiari, amici, medici, infermieri e, soprattutto, coloro che con la donazione degli organi hanno reso possibile una nuova vita.

La serata rappresenterà un’importante occasione per incontrare l’autore, ascoltare dalla sua voce una storia che ha dell’incredibile e approfondire il tema della donazione degli organi, gesto di straordinaria generosità che continua a salvare vite ogni giorno.

 

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
13 Giugno 2026
temperature icon 31°C
cielo sereno
35 %
1018 mb
4 mph
Raffica di Vento: 9 mph
Nuvole: 5%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:31
Tramonto: 20:13
Previsioni orarie
16:00
temperature icon
31°/32°°C 0 mm 0% 5 mph 35% 1017 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
29°/31°°C 0 mm 0% 3 mph 43% 1017 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
24°/27°°C 0 mm 0% 4 mph 63% 1018 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
22°/22°°C 0 mm 0% 4 mph 76% 1018 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
21°/21°°C 0 mm 0% 3 mph 75% 1016 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -