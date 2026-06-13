Ivano de Capitani presenta il suo libro “Un nuovo battiato”

Mercoledì 24 Giugno alle 20.45, presso il Parco degli Alpini di Dolzago, si terrà la presentazione del libro Un nuovo Battito, l’intensa testimonianza di Ivano De Capitani, protagonista di una vicenda umana e medica straordinaria.

Nel volume, l’autore racconta il difficile percorso affrontato a partire dalle prime avvisaglie della malattia cardiaca che ha progressivamente compromesso la sua salute, fino ai momenti più complessi segnati dai ricoveri, dalle cure e dall’attesa di una soluzione capace di restituirgli una speranza concreta.

Pagina dopo pagina, De Capitani accompagna il lettore dentro un’esperienza fatta di timori, sacrifici e determinazione, culminata in un evento eccezionale: un doppio trapianto di cuore che gli ha permesso di continuare a vivere e di guardare al futuro con rinnovata fiducia.

Un nuovo battito non è soltanto il racconto di una sfida personale contro la malattia. È una testimonianza di coraggio, resilienza e gratitudine verso tutte le persone che hanno condiviso questo percorso: familiari, amici, medici, infermieri e, soprattutto, coloro che con la donazione degli organi hanno reso possibile una nuova vita.

La serata rappresenterà un’importante occasione per incontrare l’autore, ascoltare dalla sua voce una storia che ha dell’incredibile e approfondire il tema della donazione degli organi, gesto di straordinaria generosità che continua a salvare vite ogni giorno.