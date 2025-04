Jazz Cafè a Campsirago Residenza

Giovedì 17 aprile torna il “Jazz“Cafè” di Campsirago Residenza con una serata d’eccezione: alle ore 21.00 il Diletta Longhi Quartet si esibisce in concerto con il live “Diversity”, titolo del primo disco di Diletta Longhi, prodotto dalla Birdbox Records, etichetta romana di Lorenzo Vella, uscito a gennaio 2024. Il suo sound spazia tra diversi linguaggi, partendo dal jazz e dalla musica di origine afroamericana (soul, hip-hop, reggae, world music), fino a sonorità e armonie più moderne, lasciando libero spazio a momenti di sperimentazione e improvvisazione, anche radicale.

La serata di musica ospita anche uno special guest internazionale: il batterista, jazzista e ingegnere del suono giapponese Nori Tanaka. Già ospite di Campsirago Residenza nel 2023, torna ora a Campsirago con la società di progetti internazionali, residenza artistica e collettivo Omnicent. Nori Tanaka, durante il decennio trascorso a Chicago suonando come batterista nel mondo del jazz e dell’improvvisazione, ha affinato il suo interesse per la fisica e l’ingegneria del suono e per il sound design. Oggi risiede a Ukiha, in Giappone.

Dal Giappone ci sarà anche Ryoko Baba, fondatrice con Tanaka di Omnicent, e il designer Kenzo Noridomi che presenterà la sua opera appena esposta alla Design week di Milano. “Omnicent Japan“ non è solo un’installazione artistica, ma un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Fondata come residenza artistica nelle campagne del Giappone, Omnicent facilita l’incontro tra artisti internazionali e maestri artigiani locali, promuovendo il trasferimento di conoscenze e tecniche secolari. Questa installazione, frutto della collaborazione con l’Istituto Italiano di Fotografia e Campsirago Residenza, si propone di trasmettere questa filosofia lasciandola in eredità a Campsirago Residenza.

Dalle ore 19.00 e dopo il concerto il pubblico può portare e ascoltare vinili nel Jazz Cafè per un momento di musica condivisa. Il Jazz Cafè riprende l’antica tradizione giapponese dei jazz kissa, bar specializzati nell’ascolto meditativo di vinili. Unici in Giappone, questi luoghi sono spazi in cui la musica non è un sottofondo ma il cuore dell’esperienza: un’occasione per ascoltare concerti e condividere l’ascolto insieme ad altre persone.

Il Biglietto per il concerto costa 12 euro. L’accesso è libero dalle 19.00 alle 21.00 e dalle 22.30 alle 24.00 per ascolto e condivisione vinili.