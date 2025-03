Jazz Cafè a Colle Brianza

Il primo appuntamento con il Jazz Café a Campsirago Residenza sarà giovedì 20 marzo alle 19.00 e a ingresso libero e gratuito. Una serata di ascolto di musica condiviso (ognuno può portare vinili da ascoltare) in una sala dell’antico Palazzo Gambassi: ospite speciale di giovedì 20 marzo Gianluca Soresi ovvero Mr. Vinile. Dj ed ex discografico, nei primi anni Duemila ha animato la vita notturna milanese con il suo locale chiamato «Vinile». Per Soresi il vinile è quasi una religione: colleziona almeno seimila dischi e altrettanti cd. “Grazie al vinile il suono è più vivo, il disco rappresenta un modo di vivere analogico. Ci si concede il tempo necessario all’ascolto, si compie un rito” Gianluca Soresi.

Un palinsesto ricchissimo di spettacoli, incontri e laboratori compone la VI edizione della rassegna Campsirago Luogo d’Arte organizzata da Campsirago Residenza. Inoltre – grande novità di quest’anno – Campsirago Residenza aggiunge alla rassegna tre serate di musica live e ascolto condiviso di vinili nel suo JAZZ CAFE’. Giovedì 20 marzo, giovedì 17 aprile e giovedì 15 maggio dalle ore 19.00 a Campsirago Residenza il pubblico potrà assistere a concerti con ospiti speciali e presentazioni in anteprima di album; potrà anche portare i propri vinili da ascoltare insieme con un impianto audio d’eccezione settato e installato a Campsirago Residenza dal batterista e ingegnere del suono giapponese Nori Tanaka. I componenti dell’impianto valvolare sono stati selezionati personalmente da Nori Tanaka e arrivano da Stati Uniti, Giappone, Canada, Germania, Italia.