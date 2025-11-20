RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
giovedì, Novembre 20, 2025
“Johann Trollmann – Il pugile che sfidò Hitler”

La Sala Conferenza di Palazzo delle Paure a Lecco ospita, Giovedì 20 Novembre alle 18.00, l’incontro Johann Trollmann – Il pugile che sfidò Hitler, promosso da ANMIG Lecco. La vicenda sarà narrata dalla voce di Daniele Verazzani.

