King of Como Lake Cable
Per gli amanti dell’adrenalina, degli sport acquatici e delle sfide mozzafiato… tutto è pronto per l’ottava edizione del King of Como Lake Cable. Il 12 settembre torna a Colico il King of Como Cable!
Una giornata dedicata al cable wakeboard, con la partecipazione di alcuni tra i migliori atleti italiani, europei e mondiali, pronti a contendersi il titolo di King 2026.
Spettacolo, adrenalina e grandi acrobazie sull’acqua in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di wakeboard e per tutti coloro che vogliono vivere una giornata di sport sul Lago di Como. L’ingresso è gratuito.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
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12 Apr 2026 - 04 Ott 2026
Mostra: “C’era la neve – Abitare il cambiamento”
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Lecco
Lecco
8 Settembre 2026
31°C
cielo sereno
Previsioni orarie
19:00
29°/30°°C 0.67 mm 67% 3 mph 58% 1012 mb 0 mm/h
22:00
26°/28°°C 1 mm 100% 1 mph 69% 1013 mb 0 mm/h
01:00
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 93% 1012 mb 0 mm/h
04:00
24°/24°°C 1 mm 100% 3 mph 94% 1012 mb 0 mm/h
07:00
22°/22°°C 1 mm 100% 1 mph 95% 1011 mb 0 mm/h
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