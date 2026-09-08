Per gli amanti dell’adrenalina, degli sport acquatici e delle sfide mozzafiato… tutto è pronto per l’ottava edizione del King of Como Lake Cable. Il 12 settembre torna a Colico il King of Como Cable!

Una giornata dedicata al cable wakeboard, con la partecipazione di alcuni tra i migliori atleti italiani, europei e mondiali, pronti a contendersi il titolo di King 2026.

Spettacolo, adrenalina e grandi acrobazie sull’acqua in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di wakeboard e per tutti coloro che vogliono vivere una giornata di sport sul Lago di Como. L’ingresso è gratuito.