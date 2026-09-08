RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 8, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

King of Como Lake Cable

Per gli amanti dell’adrenalina, degli sport acquatici e delle sfide mozzafiato… tutto è pronto per l’ottava edizione del King of Como Lake Cable. Il 12 settembre torna a Colico il King of Como Cable!

Una giornata dedicata al cable wakeboard, con la partecipazione di alcuni tra i migliori atleti italiani, europei e mondiali, pronti a contendersi il titolo di King 2026.

Spettacolo, adrenalina e grandi acrobazie sull’acqua in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di wakeboard e per tutti coloro che vogliono vivere una giornata di sport sul Lago di Como. L’ingresso è gratuito.

 

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
8 Settembre 2026
temperature icon 31°C
cielo sereno
56 %
1012 mb
3 mph
Raffica di Vento: 7 mph
Nuvole: 5%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:51
Tramonto: 18:48
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
29°/30°°C 0.67 mm 67% 3 mph 58% 1012 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
26°/28°°C 1 mm 100% 1 mph 69% 1013 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
25°/25°°C 1 mm 100% 4 mph 93% 1012 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
24°/24°°C 1 mm 100% 3 mph 94% 1012 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
22°/22°°C 1 mm 100% 1 mph 95% 1011 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -