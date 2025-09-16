RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Per gli amanti dell’adrenalina, degli sport acquatici e delle sfide mozzafiato… tutto è pronto per la settima edizione del King of Como Lake Cable. Il “Como Lake Cable” a Colico si trasformerà nuovamente nel palcoscenico di una straordinaria sfida di talento, agilità e coraggio, Sabato 20 Settembre, dalle 12.00 alle 21.00.

Sarà un vero spettacolo di agilità e creatività mentre i partecipanti sfrecceranno sul lago, eseguendo trick e acrobazie incredibili per conquistare il titolo di “King of Como Lake” e un montepremi davvero allettante.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni chiamare il seguente numero: 3249967509

 

20 Settembre 2025

12:00 - 21:00

