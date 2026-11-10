La bellezza salverà il mondo – Vita e racconti di Dostoevskij
Si terrà Venerdì 13 Novembre alle 20.45, presso la Mediateca di Imbersago, l’incontro La bellezza salverà il mondo – Vita e racconti di Dostoevskij, a cura di Alberto Battaglia.
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Lecco
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10 Novembre 2026
11°C
cielo coperto
Previsioni orarie
19:00
11°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 90% 1012 mb 0 mm/h
22:00
11°/11°°C 0 mm 0% 0 mph 93% 1012 mb 0 mm/h
01:00
11°/11°°C 0 mm 0% 1 mph 97% 1012 mb 0 mm/h
04:00
11°/11°°C 0 mm 0% 1 mph 96% 1011 mb 0 mm/h
07:00
12°/12°°C 0.24 mm 24% 0 mph 95% 1011 mb 0 mm/h
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