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La bellezza salverà il mondo – Vita e racconti di Dostoevskij

Si terrà Venerdì 13 Novembre alle 20.45, presso la Mediateca di Imbersago, l’incontro La bellezza salverà il mondo – Vita e racconti di Dostoevskij, a cura di Alberto Battaglia.

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