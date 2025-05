“La biblioteca Umana” a Valmadrera

Il Comune di Valmadrera, nell’ambito della campagna nazionale Il Maggio dei Libri 2025 del Centro per il Libro e la Lettura, è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare a un evento speciale: “La Biblioteca Umana“. L’incontro si terrà lunedì 26 Maggio a partire dalle ore 15.00 alle 16.30 presso lo Spazio FBF del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

La Human Library (o Biblioteca Umana) è un format internazionale nato in Danimarca con l’obiettivo di promuovere il dialogo, combattere i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca. In questa biblioteca speciale, i libri non sono di carta, ma persone in carne e ossa.

Durante il pomeriggio, alcuni “libri umani” volontari – persone con storie più o meno particolari, esperienze significative o vissuti unici – saranno disponibili per essere “letti” dal pubblico. I partecipanti potranno quindi “prendere in prestito” un libro umano e sentire la sua storia dalla sua propria voce. L’iniziativa vuole essere un momento di apertura e arricchimento reciproco, un’occasione per superare stereotipi e barriere, semplicemente ascoltando l’altro.

Per ulteriori informazioni, contattare la Biblioteca di Valmadrera biblioteca@comune.valmadrera.lc.it