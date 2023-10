Nell’ambito del progetto Villa Greppi per l’Arte, torna La poesia muta, il corso promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con l’intento di presentare e approfondire un’opera d’arte a ogni incontro, scegliendola tra i più grandi capolavori di tutti i tempi. Attraverso l’analisi dell’opera e il racconto della biografia dell’artista, la consulente per le arti visive del Consorzio Simona Bartolena indaga i motivi della sua importanza e celebrità e contestualizza il momento storico-artistico in cui è stata creata.

Martedì 3 ottobre è in programma la lezione dedicata a “La cappella Suardi” di Lorenzo Lotto, oratorio situato all’interno della villa di proprietà dei conti Suardi a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Dedicato a santa Barbara e santa Brigida, l’oratorio è stato affrescato da Lorenzo Lotto nel 1524.