La Corte del Drago
Un pomeriggio all’insegna del divertimento storico per grandi e piccini con La Corte del Drago, la rievocazione medievale che si terrà a Colico, in zona Parco Giochi, Domenica 11 Ottobre alle 14.00. Un’occasione per giocare con la Corte e con i cavalieri che fecero l’impresa, immersi in un’atmosfera medievale.
Il pomeriggio prevede
- Laboratorio Medievale: Realizzazione di coroncine di fiori per le Principesse e scudi araldici per i Cavalieri.
- Vestizione e Addestramento: I giovani cavalieri saranno armati di elmi, spade e scudi per la vestizione e l’addestramento al combattimento, guidati dal Capitano Frescobaldo da Salò e Edoardo Braccioforte da Castione.
- Giochi Medievali: Attività ludica di abilità per tutta la giornata, adatta a grandi e bambini.
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Lecco
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5 Ottobre 2026
22°C
poche nuvole
Previsioni orarie
13:00
22°/24°°C 0.44 mm 44% 4 mph 65% 1024 mb 0 mm/h
16:00
22°/24°°C 0.2 mm 20% 1 mph 63% 1024 mb 0 mm/h
19:00
19°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 79% 1024 mb 0 mm/h
22:00
18°/18°°C 0 mm 0% 1 mph 81% 1024 mb 0 mm/h
01:00
17°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 89% 1023 mb 0 mm/h
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