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La Corte del Drago

Un pomeriggio all’insegna del divertimento storico per grandi e piccini con La Corte del Drago, la rievocazione medievale che si terrà a Colico, in zona Parco Giochi, Domenica 11 Ottobre alle 14.00. Un’occasione per giocare con la Corte e con i cavalieri che fecero l’impresa, immersi in un’atmosfera medievale.

Il pomeriggio prevede

  • Laboratorio Medievale: Realizzazione di coroncine di fiori per le Principesse e scudi araldici per i Cavalieri.
  • Vestizione e Addestramento: I giovani cavalieri saranno armati di elmi, spade e scudi per la vestizione e l’addestramento al combattimento, guidati dal Capitano Frescobaldo da Salò e Edoardo Braccioforte da Castione.
  • Giochi Medievali: Attività ludica di abilità per tutta la giornata, adatta a grandi e bambini.

 

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