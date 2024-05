LA CRINOLINA DI LUDWIKA

A cura di

Alvaro Vaccarella, medico con la passione per la musica, racconterà la lunga storia del cuore di Chopin, considerato il simbolo dell’indipendenza e dell’unità della nazione polacca

Maurizio Fasoli, pianista e docente presso il liceo musicale di Lecco

Parole per raccontare la vicenda che ha riguardato la sepoltura del cuore del grande compositore polacco trasportato, nel 1849, dalla sorella Ludwika in modo avventuroso nell’amata Polonia, sua terra natale e per ricordare ancora una volta il grande compositore