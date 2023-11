La famiglia Manzoni

Quando si parla del Manzoni e dei Promessi Sposi, noi lecchesi ci sentiamo, forse a ragione, ferratissimi: conosciamo bene i luoghi e gli eventi del romanzo e la villa del Caleotto è un fiore all’occhiello della città.

Chi vive a Galbiate, poi, ha un ulteriore punto di contatto con l’autore: la cascina Costa, dove il piccolo Alessandro fu mandato a balia.

Ma che cosa sappiamo in realtà della famiglia del Manzoni? Del suo rapporto con la madre, le mogli e i tanti figli?

Queste sono le domande da cui siamo partite per congegnare la nostra lettura in occasione dei 150 anni dalla morte dello scrittore.