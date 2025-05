“La ferita: feritoia per la luce della speranza” a Osnago

Il Centro Culturale G. Lazzati di Osnago, allestirà nella “Sala Laurina Nava” presso la “Locanda del Samaritano”, in collaborazione con le ACLI di Osnago, la mostra: “LA FERITA: FERITOIA PER LA LUCE DELLA SPERANZA”, dal 15 maggio al 25 maggio.

Come di consueto, dal ricco panorama artistico internazionale, verranno selezionate 9 opere che ci aiuteranno a riflettere sul tema presentato, abbinando ad ogni opera una riflessione di grandi intellettuali. Le opere scelte saranno riprodotte in alta definizione, da file forniti con i rispettivi diritti dai musei.

A completare il programma della mostra, si terrà il giorno 22 maggio, alle ore 21,00, presso la sala Cine-Teatro Sironi, di Osnago, una serata dal titolo “La bellezza che sgorga dalle Ferite”. Luca Frigerio, giornalista e scrittore ci accompagnerà in un suggestivo viaggio artistico tra corpi e anime ferite, dove nasce la speranza di una vita nuova. Dalla creazione di Eva dal costato di Adamo al ferito soccorso dal Buon Samaritano, dai piedi sporchi dei pellegrini all’incredulità di Tommaso, passando per la croce e la Pasqua. Nella visione di maestri straordinari come Bosch, Michelangelo, Caravaggio, Rembrandt, Van Gogh.