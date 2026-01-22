La Giubana

Il gruppo Contra in Festa invita tutta la cittadinanza a partecipare a La Giubiana, la tradizionale festa invernale che animerà la frazione di Contra di Missaglia nella serata di Sabato 24 Gennaio.

Il ritrovo è fissato per le 19.00 presso l’ex Noviziato delle Suore, con ingresso da Piazza Giuseppe Verdi. L’iniziativa è pensata per coinvolgere adulti e bambini, che sono invitati a portare coperchi, mestoli e bastoni per partecipare simbolicamente alla cattura della Giubiana, figura della tradizione popolare lombarda legata ai riti di fine inverno.

Alle ore 19.30 inizierà il racconto della Giubiana, cuore della serata, che rievoca leggende e usanze tramandate nel tempo. Al termine dell’evento è prevista anche un’estrazione della sottoscrizione a premi, a conclusione della festa.

Non mancherà il momento conviviale: sarà infatti possibile gustare risotto con la luganega, accompagnato da vin brûlé, pane e salame. Per il risotto è obbligatoria la prenotazione, al costo di 5 euro; le prenotazioni saranno accettate fino a esaurimento delle porzioni disponibili. È possibile prenotare telefonicamente o tramite WhatsApp ai numeri 039 9200020 e 353 3319997, oppure a questo link.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rimandata a domenica 25 gennaio.