“La Grande Storia della Fantascienza” con Loris Lazzati: “L’era dei pulp e l’età d’oro”

Giovedì 20 Novembre alle 20.45 si terrà la seconda parte dell’incontro con Loris Lazzati, dedicato al tema de La Grande Storia della Fantascienza. L’incontro sarà dedicato a L’era dei pulp e l’età d’oro. Si può seguire l’incontro da YouTube, Facebook e Linkedin
La fantascienza nasce come termine e si istituzionalizza come genere nel 1926, con il primo numero della rivista pulp Amazing Stories. E sulle riviste si sviluppa e con esso per lungo tempo si identifica. Dall’era avventurosa e ingenua di Hugo Gernsback, nella quale esordirono alcuni dei nomi più amati dagli appassionati, come Edmond Hamilton e Jack Williamson, rivivremo l’età d’oro di Astounding sotto la direzione di John Campbell, con l’avvento dei “quattro grandi”: Isaac Asimov, Theodore Sturgeon, Robert Heinlein e Alfred Elton Van Vogt. Ma non ci sono solo loro: la lista degli autori che hanno esordito negli anni ’30 e ’40 è interminabile, da Ray Bradbury a Clifford Simak, e con loro il genere raggiunge piena maturazione.
 

Loris Lazzati, classe 1966, sin da piccolo ha coltivato due passioni: l’astronomia e la fantascienza, oltre alla letteratura in generale. Laureatosi in Lingue e letterature straniere all’Università di Bergamo nel 1991, con specializzazione in Letteratura anglo-americana, ha dedicato la sua tesi di laurea a un autore di science fiction amatissimo: Jack Vance. Fondatore del Gruppo astrofili Deep Space e responsabile della programmazione del Planetario di Lecco fin dalla sua apertura nel 2005, è autore di tre libri di divulgazione astronomica: “In vacanza nel Sistema Solare” (2017), “Navigatori e stelle” (2021) e “L’Universo in una stanza ” (2024).

