“La Grande Storia della Fantascienza” con Loris Lazzati: “L’era dei pulp e l’età d’oro”

La fantascienza nasce come termine e si istituzionalizza come genere nel 1926, con il primo numero della rivista pulp Amazing Stories. E sulle riviste si sviluppa e con esso per lungo tempo si identifica. Dall’era avventurosa e ingenua di Hugo Gernsback, nella quale esordirono alcuni dei nomi più amati dagli appassionati, come Edmond Hamilton e Jack Williamson, rivivremo l’età d’oro di Astounding sotto la direzione di John Campbell, con l’avvento dei “quattro grandi”: Isaac Asimov, Theodore Sturgeon, Robert Heinlein e Alfred Elton Van Vogt. Ma non ci sono solo loro: la lista degli autori che hanno esordito negli anni ’30 e ’40 è interminabile, da Ray Bradbury a Clifford Simak, e con loro il genere raggiunge piena maturazione.