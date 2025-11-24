“La leadership per tutti”: incontri con lo scrittore Gigi De Palo

Gigi De Palo, giornalista, scrittore ed esperto di leadership sarà a Lecco Mercoledì 3 e Giovedì 4 Dicembre. Mercoledì 3 alle 20.45, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice, dialogherà con don Walter Magnoni presentando il suo ultimo libro La leadership per tutti. La mattina successiva sarà al Politecnico per incontrare circa 500 studenti iscritti al 1° laboratorio del IX corso di formazione etica “GIOVANI PROTAGONISTI – il mondo che vorrei“, organizzato da Fondazione Sinderesi.

La leadership che racconta Gigi De Palo riguarda ognuno di noi; non è questione di titoli, ma di come viviamo le nostre relazioni, il lavoro, le nostre scelte quotidiane. Un libro per persone normali, che vogliono vivere una vita più piena e generosa!