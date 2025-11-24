“La leadership per tutti”: incontri con lo scrittore Gigi De Palo
Gigi De Palo, giornalista, scrittore ed esperto di leadership sarà a Lecco Mercoledì 3 e Giovedì 4 Dicembre. Mercoledì 3 alle 20.45, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice, dialogherà con don Walter Magnoni presentando il suo ultimo libro La leadership per tutti. La mattina successiva sarà al Politecnico per incontrare circa 500 studenti iscritti al 1° laboratorio del IX corso di formazione etica “GIOVANI PROTAGONISTI – il mondo che vorrei“, organizzato da Fondazione Sinderesi.
La leadership che racconta Gigi De Palo riguarda ognuno di noi; non è questione di titoli, ma di come viviamo le nostre relazioni, il lavoro, le nostre scelte quotidiane. Un libro per persone normali, che vogliono vivere una vita più piena e generosa!
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..