La “Lisistrata” di Aristofane a Lecco

Lisistrata, l’intramontabile capolavoro di Aristofane, una delle commedie più provocatorie della storia teatrale, è in scena Mercoledì 29 aprile alle 21.00 al Teatro della Società di Lecco in una versione ironica e attuale con la regia di Serena Sinigaglia e l’interpretazione, tra gli altri, di Lella Costa, prodotto dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) e Teatro Carcano.

Al centro della vicenda, una guerra interminabile e un mondo sull’orlo del collasso. Atene è svuotata degli uomini, partiti per combattere, mentre il potere politico si dimostra incapace di trovare soluzioni. È in questo scenario che Lisistrata, figura carismatica e determinata, guida una rivoluzione tanto semplice quanto scandalosa: convincere le donne di tutta la Grecia a scioperare dal sesso finché gli uomini non decideranno di porre fine alla guerra.

Quella che nasce come una brillante intuizione comica si trasforma presto in una riflessione profonda e attualissima: la guerra, da sempre presenza costante nella storia dell’umanità, viene smascherata nella sua assurdità e nelle sue conseguenze più dolorose.

In questa rilettura contemporanea, Lisistrata non è soltanto un personaggio comico, ma assume i tratti di un’eroina tragica, portavoce di un dolore collettivo e universale. La regia firmata da Serena Sinigaglia intreccia e valorizza attualità, comicità e tensione civile, dando vita a una commedia che a distanza di oltre duemila anni continua a interrogare il presente con una domanda: è possibile immaginare un mondo diverso, libero dalla violenza?