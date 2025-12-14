Martedì 16 Dicembre, alle 20.30, le comunità parrocchiali di Merate, Novate, Pagnano e Sartirana, insieme alla comunità francescana di Sabbioncello e alla realtà ospedaliera del San Leopoldo Mandic, invitano tutta la cittadinanza a un momento di “luce condivisa”. L’evento si chiama La luce che r-esiste e inizierà presso il parcheggio dell’Istituto Villoresi (Sartirana, Pagnano, Sabbioncello) e dalla Chiesa Prepositurale (Merate, Novate, Ospedale San Leopoldo Mandic) e si concluderà a Piazza degli Eroi a Merate.

L’evento ci guiderà attraverso parole che raccontano l’attesa, la fragilità e la forza dei piccoli gesti che, nelle notti più fredde e silenziose dell’anno, continuano ad accendere speranza e umanità. La luce non come miracolo, ma come scelta: una mano che si tende, una finestra che si illumina, una fiamma che resiste al vento, un gesto che rischiara.

Al termine dell’evento, si fonderà in un’unica fiamma anche la “luce della Pace” prelevata da una lampada perenne nella Basilica della Natività a Betlemme e portata in tutta Europa dagli Scout come simbolo di pace, fratellanza e speranza, che sarà poi consegnata al Sindaco della Città di Merate. “La luce che r-esiste” vuole essere un momento inclusivo, aperto a tutti: a chi cerca una pausa di silenzio e a chi desidera sentire la forza di una comunità che si ritrova. Un invito a fermarsi e a lasciarsi toccare da una luce che nasce tra le mani.