La memoria del mondo

di Mirko Locatelli, Italia, 2022, 99’

In Friuli-Venezia-Giulia, nei luoghi della memoria della sua infanzia, l’artista visivo Ernst Bollinger sta per allestire la sua prossima mostra. Lo studioso d’arte Adrien lo segue mentre sta lavorando alla sua biografia. All’improvviso però Helena, moglie di Ernst, scompare senza lasciare tracce. Le indagini della polizia non portano frutti, e così Ernst e Adrien iniziano la loro personale ricerca della donna nello scenario invernale della Laguna di Grado, con l’aiuto del giovane barcaiolo Giulio. Insieme, in un viaggio interiore e attraverso quella natura incontaminata, scopriranno luoghi inesplorati dell’anima, smarrendosi per ritrovarsi.