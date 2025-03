La mostra “Falastin Hurra” a Merate

Dopo svariate tappe in tutto il territorio italiano, anche in Brianza arriva un’ampia selezione delle opere dei fumettisti e degli illustratori italiani e internazionali che dagli ultimi decenni del secolo scorso ad oggi hanno raccontato, con il linguaggio della “nona arte”, le condizioni di vita del popolo palestinese.

Il percorso espositivo “Falastin Hurra” parte dunque dall’ormai storico progetto “Kufia, matite italiane per la Palestina” che ha prodotto un portfolio dei più importanti disegnatori del panorama italiano degli anni ‘80, fra cui Andrea Pazienza, Milo Manara, Altan, Filippo Scozzari, Magnus, Guido Crepax, Vauro, Vincino, Josè Munoz, e tanti altri, con testi di Stefano Benni e Guido Piccoli. Passando poi dagli anni 2000 con “100 disegnatori per la Palestina”, curato da Gianluca Costantini, approda a tempi più recenti, con le esperienze di “giornalismo a fumetti” di Elena Mistrello e con opere autori più giovani come lo stesso Gianluca Costantini, Zerocalcare, Stefano Piccoli, Leo Ortolani, Danilo Pergamo, Alex Tirana, Arianna Melone, Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, Vauro, Mario Natangelo, Simone Prisco, Mohammad Sabaaneh, Naji Al-ali, Othman Selmi, Leila Abdelrazaq, Hassan Manasrah, Helene Aldeguer, Fuad Alymani, Mazen Kerbaj, Gina Nakhle Koller e molti altri illustratori, fumettisti e street artists.

La mostra, a cura di Alino, Giansandro Morelli e Guido Piccoli, è una delle iniziative di “GazaWe-Sensibili e Solidali”, il progetto promosso da Arci Lecco Sondrio in partnership con Vento di Terra ONG e Arci Nazionale “Carovana Solidale per Rafah”/ARCS e realizzato con il sostegno del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, che ha come obiettivo quello di fornire accesso a cibo e beni di prima necessità a 250 famiglie sfollate di Gaza, ma anche di sensibilizzare la comunità lecchese sui temi dei diritti umani e della solidarietà.

L’inaugurazione di Falastin Hurra, che vedrà l’intervento delle associazioni e delle realtà promotrici, è prevista per le 9.30 di sabato 29 marzo presso l’atrio del Comune di Merate. L’esposizione sarà visitabile dal 31 marzo all’ 11 aprile negli orari di apertura degli Uffici comunali: il lunedì e il martedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 16:30; il mercoledì e il venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e il sabato, dalle ore 8:45 alle ore 11:45.