In occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, il Sistema Museale Urbano Lecchese del Comune di Lecco, in collaborazione con MedFest Lombardia e Res Musica, propone un appuntamento dedicato al profondo legame tra il Santo di Assisi, il canto e la musica.

L’incontro, dal titolo La musica di Francesco – Poesia, canto e liturgia dei Frati Minori, si terrà giovedì 19 novembre, alle 18.30, presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure. È possibile prenotare al seguente link.

La conferenza sarà tenuta dal musicologo Angelo Rusconi, con il supporto di strumenti multimediali e gli interventi recitati dell’attrice Ancilla Oggioni.

Attraverso racconti, testimonianze e documenti musicali, sarà possibile riscoprire la sensibilità di San Francesco per la musica e il canto, tramandata dai suoi compagni e custodita nei manoscritti che raccolgono le laude: canti nati e diffusi nelle confraternite laiche sull’onda della predicazione francescana.

Un patrimonio poetico e musicale legato soprattutto alla tradizione orale, che affonda le proprie radici nell’esperienza dei primi frati-giullari, capaci di trasmettere il messaggio francescano anche attraverso il canto. La conferenza approfondirà inoltre la pratica del canto dell’ufficio divino presso i Frati Minori e il ruolo innovativo attribuito a Francesco nella tradizione liturgica, oggetto nel tempo di diverse interpretazioni storiche.

La serata, ad ingresso libero, proporrà dunque un approfondimento su uno dei temi più significativi della vita e della spiritualità francescana attraverso spiegazioni, testi recitati, ascolti e le immagini.