La notte dei Goti – Visite guidate e spettacoli al Monte Barro

Sabato 11 Ottobre torna La notte dei Goti, una visita guidata-spettacolo all’Area Archeologica dei Piani di Barra nel Parco Regionale del Monte Barro. Sarà un evento durante il quale saranno proposte storie e tradizioni delle popolazioni Gote che oltre 1500 anni fa abitavano sulle pendici del Monte Barro. S’inizierà nel pomeriggio alle 15.30 con la visita – spettacolo all’area archeologica dei Piani di Barra, accompagnata da Marina Uboldi, direttrice del Museo Archeologico del Barro, con intervalli musicali dell’ensemble femminile Cum Corde.

Di seguito il programma della giornata: