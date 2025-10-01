RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
La notte dei goti_monte barro_2025

La notte dei Goti – Visite guidate e spettacoli al Monte Barro

Sabato 11 Ottobre torna La notte dei Goti, una visita guidata-spettacolo all’Area Archeologica dei Piani di Barra nel Parco Regionale del Monte Barro. Sarà un evento durante il quale saranno proposte storie e tradizioni delle popolazioni Gote che oltre 1500 anni fa abitavano sulle pendici del Monte Barro. S’inizierà nel pomeriggio alle 15.30 con la visita – spettacolo all’area archeologica dei Piani di Barra, accompagnata da Marina Uboldi, direttrice del Museo Archeologico del Barro, con intervalli musicali dell’ensemble femminile Cum Corde.

Di seguito il programma della giornata:

  • Ore 15.30Area Archeologica dei Piani di Barra. Con Marina Uboldi, Direttrice del Museo Archeologico del Barro, visita guidata all’area archeologica con intervalli musicali dell’ensemble femminile Cum Corde.
  • Ore 17.30Eremo Monte Barro. Visite guidate da archeologhe al Museo Archeologico del Barro e al Centro visitatori del Parco
  • Ore 18.30 Eremo Monte Barro. Spettacolo musicale medievale con cornamuse, strumenti a corda e percussioni del gruppo Riuros Band
  • Ore 19.30Eremo Monte Barro. Storia e archeologia al Monte Barro. Brevi proiezioni e presentazione del video e-book Monte Barro custode del passato, compagno del presente, sentinella del futuro realizzato dai ragazzi della classe terza LSU dell’IIS Bertacchi di Lecco, vincitore del primo premio al concorso promosso dal Sistema Parchi di Regione Lombardia rivolto a tutte le classi che visitano i parchi lombardi
  • Ore 20.00Ristorante Eremo Monte Barro. Cena con ricette ispirate alla cucina dei Goti e ai sapori del passato. Il costo della cena (vedi il menu più avanti) è di 25 euro a persona (bambini 15 euro), la prenotazione è obbligatoria, da effettuare entro mercoledì 8 ottobre chiamando il ristorante: 0341240525
  • Ore 22.00Eremo Monte Barro. Visita guidata serale al Museo Archeologico del Barro

 

