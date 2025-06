“La notte dei Pu…pazzi in Biblioteca” a Olgiate Molgora – Letture per bambini da 5 a 10 anni

Il Gruppo Volontari Lettori Tararì Tararera organizza per Venerdì 13 Giugno, dalle 20.00 alle 21.00 una serata dal titolo “La notte dei Pu…pazzi in Biblioteca“: una serata di letture per bambini dai 5 ai 10 anni in cui i partecipanti sono invitati a portare i loro pupazzi in biblioteca. I bambini potranno riprendere i loro amici il giorno successivo dalle 10.00 alle 13.00 così da “scoprire cosa hanno combinato durante la notte”. Per chi vuole è anche possibile presentarsi vestito in pigiama e portando un cuscino.

E’ obbligatoria la prenotazione in Biblioteca fino ad esaurimento posti al numero 039/99.11.254 oppure alla e-mail: biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it