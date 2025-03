Organizzato per sabato 22 marzo alle ore 10:30 a Lecco, presso la sala della Confcommercio in Piazza Garibaldi, la conferenza “La parola Pace, l’utopia che deve farsi realtà”. Interverrà come relatore Gianni Cuperlo, parlamentare e membro della Direzione Nazionale PD.

L’incontro prende spunto dalla presentazione di “La parola Pace. L’utopia che deve farsi realtà”, un volume che raccoglie testimonianze, riflessioni e prospettive profonde di voci autorevoli sui conflitti globali, con lo scopo di tracciare insieme la strada per trasformare l’utopia della pace in una realtà concreta.