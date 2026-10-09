“La passione per il delitto”: incontri con autori a Villa Greppi

La passione per il delitto torna a Villa Greppi, a Monticello Brianza, per una nuova giornata nel segno del giallo e del noir: domenica 18 ottobre, l’ottocentesca villa ospiterà la venticinquesima edizione del festival dedicato alla narrativa poliziesca, che negli anni è diventato un appuntamento consolidato e atteso per lettori, appassionati e curiosi, chiamati a incontrare da vicino alcuni tra i protagonisti più interessanti della scena letteraria italiana.

Dalle 11.30 alle 18.30, la giornata si articolerà in una intensa maratona di sei incontri a ingresso gratuito, con 18 autori tra scrittori, giornalisti e saggisti, pronti a condividere con il pubblico storie, personaggi, atmosfere e retroscena dei loro ultimi libri. A completare il programma, l’immancabile pranzo in giallo, offerto dall’organizzazione a tutti i presenti, occasione conviviale che negli anni è diventata parte integrante dello spirito del festival.

Di seguito il Programma:

Per l’apertura dell’edizione 2026, domenica 18 ottobre alle ore 11.30, la quotidianità si tinge di giallo con un dialogo a tre voci, condotto dalla giornalista Katia Trinca Colonel, con le narrazioni di Andrea Fazioli, Una piccola cosa proibita (Guanda), Rosa Teruzzi, Trappola nella nebbia (Sonzogno) e Filippo Venturi, I conti senza l’oste (Mondadori).

Alle 12.30 il tema si sposta sull’aspetto più psicologico del genere con un incontro condotto da Paolo Moretti e che vede come ospiti Piero Colaprico, Trilogia della città di M (Baldini e Castoldi), De Bellis & Fiorillo, A sparire sono sempre i migliori (Piemme), romanzo in uscita il 20 ottobre e presentato in anteprima al festival, Carmen Garofalo, La vittimologa (Piemme).

Alle 13.30, una pausa gustosa e conviviale attende tutti i partecipanti: il pranzo caratterizzato dai colori giallo e nero, simbolo dell’anima accogliente e popolare del festival, che ogni anno richiama un pubblico numeroso e appassionato.

Il pomeriggio riprende poi alle 14.30 con Mauro Cereda che guida un dialogo su storie più oscure, anche ambientate sul territorio brianzolo. Sul palco il trio formato da Michele Brambilla, con La signora Gisa è improvvisamente scomparsa (Baldini e Castoldi), Nicola Bronzino, con Omicidio al novantesimo (Piemme) e Franco Vanni, con Morte e miracoli del numero 3 (Baldini e Castoldi), guiderà il pubblico attraverso i racconti e nel vivo delle investigazioni.

Alle 15.30 ci si sposta in zone più soleggiate e marittime ma sempre misteriose, con Nicoletta Sipos che modera l’incontro con Antonio Boggio, Nero Mediterraneo (Mondadori), Gian Andrea Cerone, L’incertezza del domani (Guanda), Gaspare Grammatico, La mentalità del granchio (Mondadori).

Nella penultima tappa della giornata, alle 16.30, Marco Proserpio guida un incontro più profondo e articolato attraverso storie che vedono come protagonisti personaggi spezzati o feriti dal passato. A raccontare: Alessandro Bongiorni, Uomini a pezzi (Mondadori), Enrico Pandiani, I compagni di Ventura (Rizzoli), Orso Tosco, La malinconia del Tartufo (Rizzoli).

A concludere la ritmata giornata di delitti alle ore 17.30 Franca Villa che dialoga con Marco Badini, con Di rose e di lucciole, (Todaro), Emilio Martini (pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni) con La maledizione di Perla Bonaparte (Corbaccio), Livia Sambrotta, con Fuoco (Sem), su misteri e delitti di provincia.