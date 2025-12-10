Sabato 13 Dicembre alle 20.45 Teatro Invito, a Lecco, ospita La più grande tragedia dell’umanità del regista Jacopo Giacomoni e con Yoko Yamada e Jacopo Giacomoni. Lo spettacolo consiste in gioco interattivo per capire come reagiamo alla comunicazione dei disastri.

Lo spettacolo è un ordigno performativo per permettere al pubblico di eleggere la più grande tragedia dell’umanità: il pubblico deve scegliere fra due tragedie, quella che viene votata come più grande rimane in gioco, l’altra viene scartata. Quella rimasta si confronta con una nuova tragedia, la più grande rimane, l’altra viene scartata. E così via. Il progetto ruota intorno a due temi: la spettacolarizzazione del dolore che viviamo quotidianamente su media e social network e la rappresentabilità del tragico: come cambia la mia percezione del dolore a seconda dei mezzi espressivi usati per rappresentarlo?

È possibile acquistare i biglietti al botteghino o a questo link.