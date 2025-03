La Poesia di Giancarlo Consonni a Imbersago

Venerdì 21 marzo alle 20.45 presso la Mediateca di Imbersago si terrà un incontro con il poeta, di recente pubblicato a Einaudi, Giancarlo Consonni.

Giancarlo Consonni, nato a Merate nel 1943 è un poeta, urbanista e storico dell’architettura italiano. Ha vissuto fino al 1967 a Verderio Inferiore per poi trasferirsi a Milano. Si è laureato nel 1969 in architettura ed è professore emerito di urbanistica al Politecnico di Milano. Consonni è arrivato diverse volte finalista al premio Viareggio e ha ottenuto il Premio “Maria Corti” per la poesia nel 2022.