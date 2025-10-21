LA PRIMA E’ PER TE – Una serata per ricordare l’amico e arbitro Piergiorgio Vergani
Il CSI – Comitato di Lecco in collaborazione con G.S.G. Civatese e con il patrocinio del Comune di Civate organizza per Domenica 26 Ottobre LA PRIMA E’ PER TE – Una serata per ricordare l’amico e arbitro Piergiorgio Vergani.
La serata inizierà alle 18.00 con un Torneo 3vs3 Under10 e Under12, a seguire, alle 20.30, si terrà la prima partita di campionato categoria Open – G.S.Due Vi vs Cg Valmadrera. L’evento si svolge presso la Palestra delle scuole di Civate/PalaCivitz – Via A. Longoni.
