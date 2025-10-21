RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
14.1 C
Comune di Lecco
martedì, Ottobre 21, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

LA PRIMA E’ PER TE – Una serata per ricordare l’amico e arbitro Piergiorgio Vergani

Il CSI – Comitato di Lecco in collaborazione con G.S.G. Civatese e con il patrocinio del Comune di Civate organizza per Domenica 26 Ottobre LA PRIMA E’ PER TE – Una serata per ricordare l’amico e arbitro Piergiorgio Vergani.

 

La serata inizierà alle 18.00 con un Torneo 3vs3 Under10 e Under12, a seguire, alle 20.30, si terrà la prima partita di campionato categoria Open – G.S.Due Vi vs Cg Valmadrera. L’evento si svolge presso la Palestra delle scuole di Civate/PalaCivitz – Via A. Longoni.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -