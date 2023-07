Periodo di apertura: 01 luglio – 30 luglio 2023

Orari: giovedì 10.00 – 13.00 | venerdì e sabato 14.00 – 18.00 | domenica 10.00 – 18.00

mostra fotografica “LA PROVINCIA NASCOSTA”, a cura dei Circoli associati FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) in collaborazione col Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese. A seguire sarà possibile visitare la mostra fotografica presso la Torre Viscontea.

Il Progetto generale “LA PROVINCIA NASCOSTA”, dedicato a temi di interesse storico, naturalistico, culturale o artistico del territorio, ha coinvolto i Circoli FIAF delle province di Lecco, Milano, Como, Varese e Pavia. Le fotografie presenti in mostra scandiscono storie da riscoprire attraverso la lettura delle immagini realizzate dai soci dei quattro Circoli FIAF della Provincia di Lecco che interpretano contesti culturali, sociali e iconografici propri del territorio.

In particolare sono presenti in mostra le fotografie realizzate dall’Associazione FOTOLIBERA di Merate, che ha sviluppato il tema delle Architetture della memoria, dal Fotoclub LIBERO PENSIERO di Lecco, che ha preso in esame I torrenti di Lecco tra passato e presente, dall’Associazione PASSIONE FOTOGRAFIA di Galbiate, che ha dato risalto a La Produzione vitivinicola in Terra Lariana e dal Club Fotografico RICERCA E PROPOSTA di Dolzago, che ha analizzato I segni nascosti del Sacro.