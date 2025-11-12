RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
13.2 C
Comune di Lecco
mercoledì, Novembre 12, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“La scuola si fa musica”

Sabato 15 e Domenica 16 Novembre torna l’evento La scuola si fa musica presso la Basilica di san Nicolò a Lecco.

Di seguito il programma delle serate:

Sabato 15 Novembre al pomeriggio si terrà un Workshop presso la Sala Ticozzi per la preparazione dei brani corali. Di seguito, alle 20.30, il Coro Giovanile Gli Harmonici di Bergamo e alcuni cori scolastici del lecchese offriranno una performance musicale.
Domenica 16 Novembre alle 10.00 la Santa Messa presso la Basilica sarà animata dal Coro degli Harmonici.
Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -