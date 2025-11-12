“La scuola si fa musica”
Sabato 15 e Domenica 16 Novembre torna l’evento La scuola si fa musica presso la Basilica di san Nicolò a Lecco.
Di seguito il programma delle serate:
Sabato 15 Novembre al pomeriggio si terrà un Workshop presso la Sala Ticozzi per la preparazione dei brani corali. Di seguito, alle 20.30, il Coro Giovanile Gli Harmonici di Bergamo e alcuni cori scolastici del lecchese offriranno una performance musicale.
Domenica 16 Novembre alle 10.00 la Santa Messa presso la Basilica sarà animata dal Coro degli Harmonici.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 23 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
10 Lug 2025 - 23 Nov 2025
Mostra “UROBORO” di Marina Apollonio
Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..