La serata “In vacanza nel Sistema Solare: i paesaggi dei pianeti” del Planetario di Lecco

Il mese di Giugno si presenta pieno di eventi spaziali per il Planetario Civico di Lecco, con nuove serate dedicate all’estate e i consueti appuntamenti mensili. Il primo evento, dal titolo “In vacanza nel Sistema Solare: i paesaggi dei pianeti” è programmato per Venerdì 6 Giugno alle 21.15, quando Loris Lazzati, del gruppo Astrofili Deep presenterà un originale e futuristico viaggio alla scoperta di diversi pianeti e delle loro lune.

Si segnala, inoltre, il ritorno delle serata osservative e delle proiezioni in cupola per imparare a osservare il cielo e scoprire le costellazioni del periodo. Gli eventi si terranno rispettivamente Sabato 7 giugno dalle 21.30 al piazzale della funivia dei piani d’Erna e Domenica 1 e 8 Giugno alle 16.00 presso il Planetario.

Cominciano, infine, i campus estivi per bambini dai 7 anni, per un’estate alla scoperta delle meraviglie del cielo tra proiezioni in cupola, laboratori e giochi a quiz. Dettagli, iscrizioni, costi e maggiori informazioni al seguente link.