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LA SIGNORA IN GIALLO: incontro con Ben Pastor

Il nuovo appuntamento de Il bello dell’Orrido, rassegna curata da Armando Besio e inserita nel progetto BAC Bellano Arte Cultura, con il sostegno del Comune di Bellano è sabato 24 ottobre alle 18.00 presso il Cinema di Bellano con Ben Pastor, scrittrice noir di fama internazionale e docente di scienze sociali e storia nelle università americane. L’incontro La signora in giallo si concluderà con una risottata gialla, appunto, in compagnia dell’autrice e del pubblico.

L’occasione editoriale è data dall’arrivo in libreria de Lo specchio del pellegrino (Sellerio, 2026), ultimo romanzo con Martin Bora, protagonista ricorrente, riconosciuto e amato dai lettori dei gialli storici pubblicati da Sellerio e ambientato a Odessa, città portuale conosciuta anche come “la perla del Mare Nero” e fondata a fine Settecento dall’imperatrice di Russia Caterina la Grande.

Il romanzo si svolge nel 1941, all’inizio dell’invasione nazista dell’Unione Sovietica. In questo contesto si inserisce Bora, un ufficiale della Wehrmacht tedesca e collaboratore dei servizi segreti, che viene mandato a Odessa per indagare su un omicidio. Col procedere delle ricerche, si troverà diviso tra l’obbedienza alla divisa e l’avversione agli orrori del nazismo. Con questo tredicesimo capitolo della serie, l’autrice aggiunge un tassello alla biografia ideale del suo personaggio più riuscito e firma un giallo storico, come sempre, sostenuto da un accurato studio dei documenti.

In occasione dell’incontro a Bellano, la conversazione tra Armando Besio e Ben Pastor si allargherà per approfondire l’attualità della storia raccontata e i temi umani e universali che caratterizzano la scrittura dell’autrice a partire dalla città di Odessa, città che ha sofferto a lungo violenza a causa della sua collocazione geografica strategica e che è, ancora oggi, obiettivo militare.

Non si tratterà dunque soltanto di un appuntamento per gli appassionati del genere noir, oltre che del celebre personaggio creato dalla scrittrice, ma di un’occasione unica per conoscere da vicino l’autrice: una donna dalla vita singolare e fuori dagli schemi, divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti, tra la carriera accademica come docente universitaria di scienze sociali e quella di narratrice di successo mondiale.

Al termine dell’incontro, il pubblico presente potrà gustare un risotto giallo (servito in piedi, nel foyer del cinema).

Ben Pastor, nata a Roma, dopo la laurea in Archeologia alla Sapienza, si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha vissuto per trent’anni lavorando come docente universitaria di Scienze Sociali e Antropologia. Considerata tra le voci più autorevoli del giallo storico contemporaneo, scrive direttamente in lingua inglese ed è tradotta in oltre sedici Paesi. Per Sellerio ha legato il suo nome all’amatissima serie di Martin Bora, l’ufficiale tedesco aristocratico e tormentato della Seconda Guerra Mondiale. Già vincitrice di premi prestigiosi come il Flaiano e il Salgari, vive oggi tra l’Italia e gli Stati Uniti.

 

 

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