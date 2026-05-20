RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
mercoledì, Maggio 20, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“La spada di ghiaccio”: incontro sulla campagna napoleonica in russia

Mercoledi 20 maggio alle 16.00 si terrà presso la comunità montana di Barzio un incontro sulla “Campagna di Russia” di Napoleone, dal titolo La spada di ghiaccio.
L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati.

Tags: ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
20 Maggio 2026
temperature icon 25°C
nubi sparse
49 %
1020 mb
5 mph
Raffica di Vento: 9 mph
Nuvole: 70%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:45
Tramonto: 19:52
Previsioni orarie
16:00
temperature icon
25°/25°°C 0.51 mm 51% 4 mph 49% 1020 mb 0 mm/h
19:00
temperature icon
24°/25°°C 0.65 mm 65% 3 mph 55% 1020 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
20°/22°°C 0.2 mm 20% 4 mph 71% 1023 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
18°/18°°C 0 mm 0% 5 mph 74% 1025 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
16°/16°°C 0 mm 0% 5 mph 72% 1026 mb 0 mm/h
..
..
..
.
.
..
.
.

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -