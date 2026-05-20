“La spada di ghiaccio”: incontro sulla campagna napoleonica in russia
Mercoledi 20 maggio alle 16.00 si terrà presso la comunità montana di Barzio un incontro sulla “Campagna di Russia” di Napoleone, dal titolo La spada di ghiaccio.
L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati.
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Lecco
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20 Maggio 2026
25°C
nubi sparse
Previsioni orarie
16:00
25°/25°°C 0.51 mm 51% 4 mph 49% 1020 mb 0 mm/h
19:00
24°/25°°C 0.65 mm 65% 3 mph 55% 1020 mb 0 mm/h
22:00
20°/22°°C 0.2 mm 20% 4 mph 71% 1023 mb 0 mm/h
01:00
18°/18°°C 0 mm 0% 5 mph 74% 1025 mb 0 mm/h
04:00
16°/16°°C 0 mm 0% 5 mph 72% 1026 mb 0 mm/h
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