Comune di Lecco
venerdì, Ottobre 17, 2025
“La voce dei popoli – Testimonianze dal Medio Oriente” Incontro con Padre Damiano Puccini

Lunedì 27 Ottobre alle 21.00, presso il Centro Parrocchiale di Osnago, si terrà la serata La voce dei popoli – Testimonianze dal Medio Oriente, durante la quale Padre Damiano Puccini, Sacerdote che opera in Libano, racconterà il contesto economico e sociale del paese. Lo scopo della testimonianza diretta è quello di condividere storie di coraggio e prospettive di speranza per un futuro di pace e convivenza.

