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“La voce e il tempo”: concerto di Elena Rossi

Domenica 17 Maggio alle 17.00, presso l’Associazione di cultura “La Preferibile aps” di Costa Masnaga, andrà in scena La voce e il tempo, uno spettacolo musicale elegante e coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra lirica, jazz e swing. L’ingresso è libero e al termine dello spettacolo seguirà un piccolo rinfresco gratuito.

Protagonista dell’evento sarà Elena Rossi, artista versatile dalla forte presenza scenica, capace di spaziare dal repertorio pop e soul fino alle atmosfere raffinate dello swing anni ’40. Elena Rossi è anche soprano lirico e nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti internazionali, prendendo parte a concerti in tutto il mondo, anche al fianco di Andrea Bocelli.

Lo spettacolo unirà mondi musicali diversi ma profondamente legati dall’emozione e dall’eleganza interpretativa. Ad accompagnare Elena Rossi saranno Stefano Frigerio al clarinetto e Giovanni Zanin al pianoforte.

Durante l’evento verrà inoltre presentata in anteprima la nuova canzone di Elena Rossi dal titolo C’era una volta il domani, brano dalle sonorità swing e retrò che racconta con nostalgia il contrasto tra il fascino del passato e la velocità del presente. Sarà proiettato anche il videoclip ufficiale del brano, realizzato all’interno dei suggestivi locali dell’Associazione “La Preferibile”.

 

 

 

 

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