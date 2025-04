Laboratorio creativo per bambini alla Libreria Mascari5

In occasione della Festa della Mamma, la Libreria Mascari5 organizza un laboratorio creativo di ceramica per bambini, in programma venerdì 29 aprile alle 17:00 presso la sede della libreria, in via Don Antonio Mascari 5, Lecco.

L’iniziativa è a cura di Artimedia, la rete di servizi rivolta a persone adulte con disabilità, gestita dalla Cooperativa sociale La Vecchia Quercia.

Durante il laboratorio, i bambini avranno l’opportunità di realizzare con le proprie mani un dono speciale per la loro mamma: un piattino di ceramica personalizzato. Un’attività che stimola la creatività dei più piccoli e li invita a esprimere affetto attraverso il gesto della creazione artistica.

Il piattino sarà poi cotto e potrà essere ritirato venerdì 9 maggio alle ore 17:00, sempre presso la libreria. In quell’occasione, tutti i partecipanti saranno invitati a condividere una merenda insieme, in un clima di festa e convivialità.

La partecipazione prevede un contributo di 10 euro ed è necessaria l’iscrizione, entro il 28 aprile, tramite il seguente link.