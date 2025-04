“Laboratorio di intaglio del legno” a Dervio

La prima settimana del mese di maggio a Dervio, presso lo Spazio Cultura Coop Dervio, sede operativa dell’associazione ImmaginArti (in via Greppi, sotto la Coop), prenderanno alcuni laboratori organizzati dall’Associazione Musiculturale Immaginarti.

Il primo sarà il “Laboratorio di intaglio del legno” realizzato in collaborazione con l’Associazione Valtellina Intagliatori (AVI). Questo laboratorio, articolato in unico incontro, è fissato per sabato 3 maggio alle ore 15.00 e prevede alcune attività dedicate alla scoperta dell’arte della lavorazione del legno e all’apprendimento dei primi rudimenti della trasformazione di questo materiale.

Quella dell’intaglio del legno è una tradizione che fa parte della storia della Valtellina (valle che ospita il maggior patrimonio di opere ligneee dell’intera Lombardia) dove è nata l’associazione AVI che si propone di valorizzare e mantenere viva questa tradizione. Saranno proprio gli esperti di questa associazione valtellinese ad accompagnare i partecipanti al laboratorio nel mondo dell’arte dell’intaglio, mettendo a disposizione, accanto alla loro professionalità e alla loro passione, tutto il materiale e l’attrezzatura necessari per operare.

Per informazioni, iscrizioni e costi: info.immaginarti@gmail.com oppure whatsapp cell. 347- 6276272