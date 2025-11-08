RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Laboratorio di Natale per adulti

Venerdì 14 Novembre, dalle 17.30 alle 19.00, la Biblioteca di Imbersago invita la cittadinanza a un laboratorio di natale per adulti, durante il quale verranno realizzati gli addobbi. È necessario prenotare presso la biblioteca.

