“Laboratorio di Pilates” a Dervio

La prima settimana del mese di maggio a Dervio, presso lo Spazio Cultura Coop Dervio, sede operativa dell’associazione ImmaginArti (in via Greppi, sotto la Coop), prenderanno il via alcuni laboratori organizzati dall’Associazione Musiculturale Immaginarti.

Il secondo incontro sarà il “Laboratorio di Pilates”. Sull’onda del successo ottenuto dalla prima edizione del laboratorio di Pilates, mercoledì 7 maggio dalle ore 18.00 alle 19.00 prenderà il via una seconda edizione articolata in dieci incontri settimanali e finalizzata, attraverso tecniche di allenamento riabilitativo e sotto la guida dell’istruttrice Ilenia Tundo, a “ristabilire la consapevolezza e la cura del proprio corpo in modo da migliorare tonicità e flessibilità”.

Ilenia Tundo, danzatrice e performer professionista, subito dopo la laurea in danza contemporanea con specializzazione in indirizzo performativo, coreografico e teatrale, ha iniziato a formarsi come istruttrice professionista nella disciplina del Pilates.

Per informazioni, iscrizioni e costi: info.immaginarti@gmail.com oppure whatsapp cell. 347- 6276272.