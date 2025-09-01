RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Laboratorio fotografico “Fotografare il profano”

Domenica 7 Settembre il Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea ospiteranno, dalle 10.00 alle 12.00 un laboratorio fotografico dal titolo Fotografare il Profano. Durante l’evento ci saranno degli approfondimenti dei Custodi del Patrimonio, seguiti dalla guida tecnica di Gabriele Viganò che guiderà i partecipanti negli scatti fotografici.

Il laboratorio deve essere prenotato entro Lunedì 1 settembre scrivendo a  custodipatrimoniobellano@gmail.com. Il costo di partecipazione è di 6 euro. Una galleria delle fotografie scattate dai partecipanti sarà pubblicata sulle pagine social #BACBellanoArteCultura

 

Data

07 Settembre 2025

Ora

10:00 - 12:00

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 07 Settembre 2025
  • Ora: 04:00 - 06:00

Luogo

Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea - Bellano
