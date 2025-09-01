Laboratorio fotografico “Fotografare il profano”
Domenica 7 Settembre il Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea ospiteranno, dalle 10.00 alle 12.00 un laboratorio fotografico dal titolo Fotografare il Profano. Durante l’evento ci saranno degli approfondimenti dei Custodi del Patrimonio, seguiti dalla guida tecnica di Gabriele Viganò che guiderà i partecipanti negli scatti fotografici.
Il laboratorio deve essere prenotato entro Lunedì 1 settembre scrivendo a custodipatrimoniobellano@gmail.com. Il costo di partecipazione è di 6 euro. Una galleria delle fotografie scattate dai partecipanti sarà pubblicata sulle pagine social #BACBellanoArteCultura