La Libreria Volante di Lecco, il Comune di Valmadrera, l’Associazione “Telefona Donna Lecco” ODV e Lecco Pride propongono il laboratorio Le parole che restano, in programma venerdì 19 giugno, alle 20.30, presso la Sala Ingresso del Centro Culturale Fatebenefratelli.

Il laboratorio prende avvio dal taccuino Nella valigia non serve niente, frutto di una ricerca partecipata sul tema della violenza di genere, che indaga vissuti, desideri e prospettive future delle donne coinvolte. L’incontro offrirà uno spazio di riflessione personale e collettiva attraverso esercizi, scrittura e momenti di confronto, con l’obiettivo di lavorare su autocoscienza, relazioni ed empowerment.

Pur nascendo da una ricerca sul tema della violenza di genere, l’incontro non sarà dedicato esclusivamente a questo argomento. Sarà uno spazio aperto per riflettere su di sè, condividere esperienze e immaginare nuove possibilità.

L’iniziativa è aperta a tutte e tutti, senza limiti di età, e non richiede competenze pregresse: è sufficiente la disponibilità a mettersi in gioco e a condividere alcune domande sul proprio percorso.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando questo modulo.