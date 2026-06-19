RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
venerdì, Giugno 19, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Laboratorio “Le parole che restano”

La Libreria Volante di Lecco, il Comune di Valmadrera, l’Associazione “Telefona Donna Lecco” ODV e Lecco Pride propongono il laboratorio Le parole che restano, in programma venerdì 19 giugno, alle 20.30, presso la Sala Ingresso del Centro Culturale Fatebenefratelli.

Il laboratorio prende avvio dal taccuino Nella valigia non serve niente, frutto di una ricerca partecipata sul tema della violenza di genere, che indaga vissuti, desideri e prospettive future delle donne coinvolte. L’incontro offrirà uno spazio di riflessione personale e collettiva attraverso esercizi, scrittura e momenti di confronto, con l’obiettivo di lavorare su autocoscienza, relazioni ed empowerment.

Pur nascendo da una ricerca sul tema della violenza di genere, l’incontro non sarà dedicato esclusivamente a questo argomento. Sarà uno spazio aperto per riflettere su di sè, condividere esperienze e immaginare nuove possibilità.

L’iniziativa è aperta a tutte e tutti, senza limiti di età, e non richiede competenze pregresse: è sufficiente la disponibilità a mettersi in gioco e a condividere alcune domande sul proprio percorso.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando questo modulo.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
19 Giugno 2026
temperature icon 33°C
poche nuvole
49 %
1019 mb
3 mph
Raffica di Vento: 6 mph
Nuvole: 17%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:31
Tramonto: 20:15
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
29°/31°°C 0.04 mm 4% 5 mph 51% 1019 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
26°/28°°C 0.32 mm 32% 3 mph 61% 1020 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
24°/24°°C 0.96 mm 96% 4 mph 85% 1021 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
24°/24°°C 0 mm 0% 4 mph 82% 1021 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
27°/27°°C 0 mm 0% 1 mph 68% 1021 mb 0 mm/h
..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -