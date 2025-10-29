La Città di Valmadrera invita la cittadinanza, gli appassionati o semplicemente coloro che vogliono saperne di più ed avvicinarsi alla presepistica a partecipare all’incontro-laboratorio Presepe & Arte, in programma sabato 8 novembre alle 14.30 presso l’aula laboratorio a piano terra dello Spazio FBF al Centro Fatebenefratelli.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepe – Sezione di Lecco, sarà infatti dedicato alle tecniche di preparazione del presepe, con dimostrazioni e consigli pratici per chi desidera avvicinarsi a quest’arte o perfezionare le proprie capacità.

All’incontro interverranno il presidente Angelo Bonazzola e alcuni volontari dell’associazione, che condivideranno la loro esperienza nella realizzazione di presepi artistici e tradizionali, con consigli pratici su come operare, scegliere materiali e tanto altro.

Un’occasione per riscoprire e valorizzare una delle più sentite tradizioni del Natale, tra creatività, artigianato e spiritualità.

Iscrizione consigliata scrivendo alla email biblioteca@comune.valmadrera.lc.it o telefonando al numero 0341205112