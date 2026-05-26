Sabato 6 Giugno alle 21.00, a Casatenovo, presso l’auditorium Villa Mariani si terrà il Ladies Body Shown con Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli.

Il corpo e la consapevolezza di come scegliamo sono al centro del lavoro, corpo come carne, guardato, massacrato, giudicato, abbandonato, ricostruito, accettato o allontanato. Una carne, quella dell’essere umano, sempre sotto un giudizio pesante, capace di limitare o esaltare. Come selezioniamo le cose e le persone che ci circondano?

Ladies body show è una performance che porta l’attenzione su come scegliamo, selezioniamo, eliminiamo, giudichiamo attraverso lo sguardo. I nostri occhi decidono

come siamo noi e come è chi ci circonda. Un modo di riflettere sul senso del successo e del fallimento e su come possano demolire la nostra comunità sociale.