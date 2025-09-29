RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
21.7 C
Comune di Lecco
lunedì, Settembre 29, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Lake Como Varenna Fashion: Sfilata di abiti da sposa e da cerimonia

A partire dalle 18.00 di Venerdì 3 Ottobre, nell’incantevole cornice del giardino botanico di Villa Cipressi a Varenna, avrà luogo la prima edizione del Lake Como Varenna Fashion, una serata mondana all’insegna della musica e della moda. L’iniziativa vuole riprendere da una parte la tradizione delle feste di fine estate con cui i nobili concludevano il proprio periodo di villeggiatura a Varenna, e dall’altra il ricordo delle prime sfilate di moda sul lago di Como che avevano luogo proprio a Varenna in ragione della presenza fin dal 1948 delle prime scuole per indossatrici.

Durante l’evento saranno, infatti, presentate in anteprima le nuove collezioni di abiti da sposa e da cerimonia confezionati delle stiliste Patrizia Concari e Miriam Tirinzoni – nonché le calzature sponsorizzate da società Mitrusi – indossate da venti modelle professioniste, tra le quali l’influencer Alessia Tresoldi.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

Lecco
20°
Soleggiato
07:1719:08 CEST
Temperatura percepita: 20°C
Vento: 5km/h SSW
Umidità: 56%
Pressione: 1017.27mbar
Raggi UV: 0
20h21h22h
17°C
15°C
14°C
MarMerGio
21/12°C
17/9°C
18/9°C
Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -