Lake Como Varenna Fashion: Sfilata di abiti da sposa e da cerimonia

A partire dalle 18.00 di Venerdì 3 Ottobre, nell’incantevole cornice del giardino botanico di Villa Cipressi a Varenna, avrà luogo la prima edizione del Lake Como Varenna Fashion, una serata mondana all’insegna della musica e della moda. L’iniziativa vuole riprendere da una parte la tradizione delle feste di fine estate con cui i nobili concludevano il proprio periodo di villeggiatura a Varenna, e dall’altra il ricordo delle prime sfilate di moda sul lago di Como che avevano luogo proprio a Varenna in ragione della presenza fin dal 1948 delle prime scuole per indossatrici.

Durante l’evento saranno, infatti, presentate in anteprima le nuove collezioni di abiti da sposa e da cerimonia confezionati delle stiliste Patrizia Concari e Miriam Tirinzoni – nonché le calzature sponsorizzate da società Mitrusi – indossate da venti modelle professioniste, tra le quali l’influencer Alessia Tresoldi.