Lake Como Walking Festival 2025 – “I Laghi del Cinema”

Quarta tappa del Lake Como Walking Festival già vicina al “sold out” come le prime tre. Dopo i percorsi a Como e Lierna, e la “Battella Hitchcock” tra Nesso e l’Isola Comacina, il progetto di rete promosso dall’associazione Sentiero dei Sogni con Fondazione Alessandro Volta, dedicato quest’anno a “I laghi del cinema”, approda su uno degli “altri laghi”, oltre a quello di Como, che motivano il plurale utilizzato nel titolo della rassegna. Per la precisione il percorso si svolgerà in riva al Lago di Annone, sul territorio del Comune di Oggiono e sarà una delle tre passeggiate sostenute dalla Provincia di Lecco per promuovere il sistema museale “Lecco Heritage”.

La passeggiata avrà luogo il 27 Aprile. Il ritrovo è programmato per le 14.30 nel parcheggio del Centro Sportivo Stendhal, in via Garbagnola 1. L’itinerario di circa 3 chilometri e mezzo si snoderà tra letteratura, arte, cinema e storia, intrecciando i luoghi di Stendhal in riva al Lago di Annone, con il Museo diffuso nel centro storico dedicato a Marco d’Oggiono e i set di alcuni film famosi, come “Il bisbetico domato” e “Cento domeniche”.

Nella tappa finale della passeggiata, in Municipio, verrà proiettato il cortometraggio “Te la do me la Merica”, girato a Oggiono nel 2015 da Mattia Conti con attori locali. Il film ricostruisce la tragedia di sei operaie di una filanda locale morte nel 1898. Conti, regista, autore televisivo e scrittore di romanzi, sarà l’ospite speciale dell’intero percorso, lungo il quale terrà alcuni interventi. Grazie alla collaborazione di Arcao, Associazione culturale archeologica di Oggiono, si effettuerà anche una visita guidata al battistero romanico di San Giovanni, aperto per l’occasione.

La passeggiata è gratuita con un limite di 130 posti. Prenotazione obbligatoria sul sito. A chi trovasse “tutto esaurito” si suggerisce di riprovare sotto data, quando è possibile che capiti qualche rinuncia.