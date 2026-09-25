Lake Como Walking Festival: “La seta da Leonardo agli Abegg”

Domenica 27 settembre farà tappa a Garlate il Lake Como Walking Festival 2026, con l’evento La seta da Leonardo agli Abegg. Si tratta della diciottesima tappa della kermesse organizzata da Sentiero dei Sogni in partnership con Fondazione Alessandro Volta.

Il ritrovo è fissato alle 14.00 presso il Museo della Seta Abegg. Dal museo prenderà il via una passeggiata di circa due chilometri che si snoderà tra il lungolago e il centro storico di Garlate, con una visita al Palazzo Abegg, oggi sede municipale, ad alcune corti, a un’antica nevera e alla chiesa di Santo Stefano, che sotto il pavimento mostra i resti di una villa romana e nel cortile della casa parrocchiale conserva la lapide di Pierius, comandante della guardia del corpo al servizio del generale unno Odoacre morto nella Battaglia sull’Adda combattuta contro Teodorico nell’agosto del 490.

Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista, scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni APS, ci saranno interventi da parte di Michela Pelladoni, esperta di storia locale, e letture di Alessandro Manzoni e altri autori a cura del Gruppo di lettura di Sentiero dei Sogni.

Sono sessanta i posti disponibili e si prenotano attraverso il sito. A carico dei partecipanti è una quota di 5 euro che si paga online al momento dell’iscrizione a copertura dell’ingresso con visita guidata al Museo della Seta Abegg. La passeggiata è invece gratuita.

Fondato dalla società svizzera Abegg, il museo nasce nel 1953 con la missione di documentare l’influenza dell’industria serica sulla scienza applicata e lo sviluppo tecnologico dei mezzi produttivi. Ricavato all’interno della storica filanda Abegg di fine Settecento, il museo raccoglie e conserva macchinari, strumenti, accessori e prodotti, ma la sua collezione più rilevante è quella dalle macchine da torcitura, essenziali nell’industria dei filati di seta. A tal proposito, si segnala il grande torcitoio circolare idraulico risalente al 1815, la prima macchina complessa mai costruita dall’uomo, capace di torcere molte centinaia di fili contemporaneamente e in modo regolare. Si tratta di una tipologia giunta in Italia dal Medio Oriente all’epoca delle crociate, comparsa per la prima volta a Lucca nel XIII secolo e determinante nello sviluppo dell’industria moderna, oggetto di studio anche da parte di Leonardo. All’esterno, sul terreno antistante la facciata del museo, si trova un “Gelseto storico”.

La passeggiata di Garlate fa parte anche del programma del Lake Como Walking Festival, organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni con numerosi partner del territorio, tra cui la stessa Provincia di Lecco. Sul tema dell’anno, Barche e navette, nel mese di settembre si tiene il concorso fotografico Wiki Loves Lake Como, finalizzato a promuovere i luoghi di interesse del territorio lariano attraverso le piattaforme della Wikimedia Foundation. Quest’anno sono in gara anche i musei di Garlate e Abbadia Lariana. Tutti possono partecipare caricando le foto, scattate anche in passato, su Wikimedia Commons entro il 30 settembre. Info e dettagli a questo link.