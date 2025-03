Prosegue la quarta edizione del Lake Como Walking Festival, progetto di rete promosso da Sentiero dei Sogni con Fondazione Alessandro Volta, dedicato quest’anni a “I laghi del cinema”, in occasione del 130° anniversario dell’invenzione del cinematografo da parte dei fratelli Lumière e dal centenario del primo film che ha proiettato il Lago di Como nel circuito del grande cinema internazionale, “The pleasure garden”, con cui Alfred Hitchcock esordì alla regia e avviò un legame con il territorio lariano durato mezzo secolo.

Domenica 30 marzo si terrà la seconda passeggiata sul ramo manzoniano del Lario, dove si svolgerà la prima di tre passeggiate creative sostenute dalla Provincia di Lecco con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di alcune perle di Lecco Heritage – Sistema Museale della provincia di Lecco e del contesto paesaggistico e culturale in cui sono immerse.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 alla Casa delle Associazioni, in via Giovanni XIII 34 a Lierna. Si camminerà per circa 2,5 km, in gran parte su strade urbane pavimentate in asfalto, pietra e acciottolato, e per un breve tratto su spiaggia. Il percorso collegherà i luoghi legati alla vita e alle opere dello scultore Giannino Castiglioni (1884-1971), che ha realizzato uno dei portali del Duomo di Milano e che scelse Lierna come luogo d’elezione, ad alcune location cinematografiche: in particolare Villa Aurelia, set principale del film “Come due coccodrilli” (1994) di Giacomo Campiotti, e la località Castello con la famosa Riva Bianca, dove sono state girate scene dei “I promessi sposi”, sia per il film di Camerini del 1941 che per lo sceneggiato televisivo del ’67. Saranno aperti per l’occasione alcuni spazi dover sono conservati ed esposti i gessi delle opere di Castiglioni, che la famiglia dello scultore ha donato al Comune, a partire dal Municipio e dal costruendo museo diffuso. Conclusione prevista attorno alle 17.30 con la lettura dell'”Addio ai monti” di Alessandro Manzoni, sulla spiaggia dove la scena clou de “I Promessi Sposi” fu ambientata nella versione cinematografica e in quella televisiva.

Ospite speciale Gaetano Orazio, artista e poeta, che dai paesaggi di Lierna ha tratto ispirazione per una serie di opere.