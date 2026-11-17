Giovedì 26 novembre alle 18.00, nella biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, si terrà un incontro con la divulgatrice Giovanna Samà dal titolo L’Annunciazione a Maria nel lecchese e nel mondo, un’occasione per approfondire uno dei temi più significativi della tradizione iconografica e artistica attraverso uno sguardo che abbraccia epoche, territori e culture. L’incontro è gratuito.

Giovanna Samà, avvocata, giornalista pubblicista e insegnante, da sempre impegnata nella divulgazione culturale accompagnerà il pubblico alla scoperta delle diverse rappresentazioni dell’annunciazione, mettendo a confronto le testimonianze artistiche del territorio con quelle provenienti da altre aree del mondo, tra cui Africa, Cina, Giappone e America Latina. Un percorso che permetterà di osservare come uno stesso episodio della tradizione cristiana sia stato interpretato nei secoli e rappresentato in contesti culturali differenti, dando vita a immagini, linguaggi e sensibilità originali.