Il Consorzio Terre Lariane IGT festeggia i suoi primi quindici anni con un nuovo traguardo: la nascita del Lario Wine Fest, un evento dedicato al vino, al territorio e alle persone che lo rendono unico.

L’appuntamento è per Domenica 23 Novembre a La Piccola, nel centro di Lecco, la nuova e suggestiva location appena ristrutturata che aprirà ufficialmente le sue porte al pubblico proprio in occasione dell’evento.

Durante la giornata sarà possibile degustare oltre 50 etichette provenienti da 22 cantine del Consorzio, conoscere i produttori e scoprire le eccellenze artigianali delle Identità Lariane, un movimento spontaneo di realtà delle province di Lecco e Como unite dai valori di artigianalità, innovazione, territorialità e cura del dettaglio.

Ogni biglietto, acquistabile a questo link, include un Welcome Kit con calice, tasca porta bicchiere, poster e un piatto di crostoni con specialità locali, che raccontano l’anima gastronomica del territorio.

Le degustazioni saranno accessibili in due turni:

10:00 – 15:00

16:00 – 21:00

L’evento sarà accompagnato dalla presenza e dal racconto di Giacomo Mojoli, “disegnatore di idee” e storico sostenitore delle culture del gusto.