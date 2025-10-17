“L’arte della cura” – Serata sul tema del “prendersi cura”

Alla presenza di Mauro Gattinoni, interverranno il prof. Tiziano Onesti (presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù), la dott.ssa Barbara Tamborini (psicopedagogista e scrittrice) e il dott. Stefano Serenthà (medico geriatra e formatore), con la moderazione di Barbara Garavaglia (giornalista e scrittrice).

Sua Eminenza mons. Samuele Sangalli (presidente di Fondazione Sinderesi) fornirà un’introduzione e le conclusioni della serata.