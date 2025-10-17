“L’arte della cura” – Serata sul tema del “prendersi cura”
Venerdì 17 Ottobre alle 20.30, a Lecco, presso l’aula magna del Politecnico, si terrà una serata dal titolo: L’arte della cura, aperta a tutta la cittadinanza e senza prenotazioni.
L’evento, che rientra in una serie di incontri in occasione della celebrazione del decennale della Fondazione Sineresi, affronterà il tema del “prendersi cura” dell’altro in termini non solo di salute fisica, ma nell’accezione più ampia della cura a tutto tondo della persona.
Alla presenza di Mauro Gattinoni, interverranno il prof. Tiziano Onesti (presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù), la dott.ssa Barbara Tamborini (psicopedagogista e scrittrice) e il dott. Stefano Serenthà (medico geriatra e formatore), con la moderazione di Barbara Garavaglia (giornalista e scrittrice).
Sua Eminenza mons. Samuele Sangalli (presidente di Fondazione Sinderesi) fornirà un’introduzione e le conclusioni della serata.